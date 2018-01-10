РИАМО - 10 янв. Возгорание в здании «Физтехпарка» на Долгопрудненском шоссе в Москве, которое произошло накануне поздно вечером, ликвидировано, пожарные спасли двух человек, один человек пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Девятого января в 23:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3, где происходил пожар на втором этаже пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены два и выведены шесть человек. Один человек обратился к медикам», - говорится в сообщении.

В 00:25 пожару был присвоен ранг «Пожар №2», который в 01:21 был отменен. В 01:21 пожар был локализован, а в 01:40 ликвидирован.

По данным открытых источников, по адресу располагается IT-технопарк «Физтехпарк». Это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций РФ и московского правительства с целью наладить взаимодействие своих компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны.

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