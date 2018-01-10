РИАМО - 10 янв. Свыше 2 тысяч новорожденных появилось в столице с начала 2018 года, малыши получают специальные подарочные наборы, в которые входят 44 предмета, необходимые для первых месяцев жизни ребенка, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года в Москве родился 2231 ребенок. Для каждого новорожденного, чьи родители — москвичи, подготовили подарочный набор. В него входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка: детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания», - говорится в сообщении.

Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, за первую неделю нового года в городских акушерских стационарах родились 1054 мальчика и 1177 девочек. В их числе и четыре двойни.

«Больше всего детей появилось на свет в роддоме №1 ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова. Большинство из них девочки — 122 из 158 младенцев. Второе место по количеству новорожденных поделили между собой филиал №4 Центра планирования семьи и репродукции и филиал №1 ГКБ имени В.В. Виноградова. В каждом из них родилось по 141 малышу, а соотношение между мальчиками и девочками оказалось примерно равным», - уточняется в материале.

Подарочные наборы, или так называемое приданое для новорожденных, с 2018 года вручают всем родителям-москвичам, дети которых появились в одном из родильных домов столицы. Первый подарочный набор получила жительница ЮЗАО Анастасия, его молодой матери вручил мэр города Сергей Собянин.