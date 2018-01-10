РИАМО - 10 янв. Порядка 20 пожаров зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 133 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 15. Спасено – 3. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты МЧС десять раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия, спасли семь человек. На ДТП работали 40 специалистов и десять единиц техники.

Аварий на водных объектах и в сфере ЖКХ не установлено.