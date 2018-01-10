РИАМО - 10 янв. В Москве и Московской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 – минус 1, по области минус 6 – минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление во второй половине дня превысит норму и составит 756 миллиметров ртутного столба. Граждан ожидает северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 65%.

Также специалисты подчеркивают, что в Московском регионе ожидается рост атмосферного давления. Температура воздуха спадет, но останется выше климатических значений на пару единиц.

«Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии большинства метеочувствительных людей. Интенсивный рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц, страдающих атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы», - предупреждают синоптики.

Кроме того, порывистый ветер станет дополнительным неблагоприятным фактором. Люди с кожными заболеваниями и психоэмоциональными нарушениями могут почувствовать недомогания.