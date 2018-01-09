РИАМО – 9 янв. Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников умер на 91-м году жизни, сообщает во вторник РИА Новости.

«Да, к сожалению эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем», — сообщили агентству родственники певца.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в 1955 году. До 1958 года работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинском театре), а после, до 1990 года, был солистом Большого театра.

Как уточняется в сообщении, в 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.