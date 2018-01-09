РИАМО - 9 янв. Около 1,3 миллиона человек побывали в парке Горького в столице в минувшие новогодние каникулы, 117 тысяч гостей провели в парке новогоднюю ночь, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«За весь период новогодних праздников парк Горького посетили 1,3 миллиона москвичей и гостей столицы. Новый год в парке встретили 117 тысяч человек», - отмечается в сообщении.

Во время каникул в парке прошли пять концертов, одно ледовое шоу, шесть экскурсий и квестов. В течение девяти праздничных дней восемь диджеев сыграли музыкальные сеты для посетителей катка.

Также в сообщении добавляется, что свыше 100 тысяч человек посетили стереокаток в парке Горького во время новогодних каникул - это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.