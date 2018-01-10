РИАМО - 10 янв. В связи с ремонтом платформы станции «Виноградово» со среды и по 30 марта изменен график движения электричек на Казанском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 10 января по 30 марта 2018 года на Казанском направлении Московской железной дороги в связи с реконструкцией пассажирской островной платформы станции «Виноградово», которую проводит компания-перевозчик, у ряда пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.

Корректировки коснулись электричек, выполняющих рейсы между Москвой и станциями «Фаустово», «Голутвин», «Шиферная», «Рязань», «Луховицы» и платформой «88-й километр».

«На период модернизации пассажирской инфраструктуры на станции «Виноградово» для посадки и высадки пассажиров возведены две временные деревянные платформы. Работы направлены на повышение качества предоставляемых услуг в сфере пригородных железнодорожных перевозок», — уточняется в сообщении.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах, остановочных пунктах и на официальном сайте ОАО «РЖД».