РИАМО - 10 янв. Движение транспорта ограничили в среду на Нарвской улице в Северном округе Москвы в связи с проведением работ на инженерных сетях, ограничения продлятся по 1 марта, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Ограничения движения на Нарвской улице в связи с проведением работ на инженерных сетях: от Верхнего Головинского пруда до дома 2, строение 1, с 10 января по 1 марта круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Также поэтапное занятие одной полосы с обустройством временных уширений будет проводиться с 25 января по 1 марта круглосуточно на участке Нарвской улицы от дома 9А до дома 15, корпус 1.