РИАМО - 10 янв. Со среды на Сокольнической линии Московского метрополитена впервые начинают курсировать восьмивагонные поезда, которые позволят дополнительно перевозить 186 тысяч пассажиров в сутки.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, до конца месяца 40% составов на «красной» ветке подземки будут оснащены дополнительным вагоном.

Сокольническая - самая первая линия московского метро, по которой в 1935 году стали курсировать четырехвагонные поезда. В середине прошлого века их удлинили до семи вагонов, больше не позволяли платформы.