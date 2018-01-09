РИАМО – 9 янв. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, вместо термина «жилье экономического класса», в России вводится понятие «стандартное жилье», сообщает во вторник Газета.ru.

«Понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье», устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Требования к стандартному жилью будет устанавливать федеральный Минстрой. В том числе, ведомство определит минимально и максимально допустимые размеры таких помещений. До установления этих требований под «стандартным» будет пониматься жилье, которое соответствует требованиям к «жилью экономического класса».