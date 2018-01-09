РИАМО - 9 янв. На западе Москвы пешеход получил незначительные травмы при наезде на него автобуса №224, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Проспект Вернадского, дом 20: автобус совершил наезд на пешехода», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший получил незначительные травмы.

Как уточнил сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», по предварительным данным, пострадавшая женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате случившегося она получила ушибы и была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.