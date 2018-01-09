РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. На закрытом мусорном полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе вредные вещества из факела дегазации не выбрасываются в атмосферу, сообщил во вторник генеральный директор компании «Экоком», которая проводит предрекультивационные работы на полигоне «Кучино», Оливер Кайзер.

«На данный момент факел сжигает 2,5 тысячи кубометров газа в час и вредные вещества из него не выходят. . Два года назад мы проводили исследования совместно с российскими институтами на подобном факеле, которые доказывали, что вредные вещества из него не выходят. По всему миру: в США, Европейском союзе, Китае работают подобные факелы и сегодня это самый эффективный и экологически безопасный способ очистки свалочного газа», - сказал Кайзер.

Он подчеркнул, что в течение января на полигоне проведут дополнительные анализы.

«На данный момент заказаны дополнительные анализы. В течение января разные институты проведут эти анализы и в конце января мы опубликуем результаты, которые мы передадим администрации Балашихи и в министерство экологии и природопользования Московской области. Затем уже они будут решать, где опубликовать данные, чтобы они были максимально доступны для всех», - пояснил Кайзер.

Проект рекультивации полигона «Кучино» 6 ноября прошел общественное обсуждение, а в середине декабря 2017 года получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Завершение строительной экспертизы проекта запланировано в конце января. Начало технического этапа работ по рекультивации намечено на первый квартал 2018 года.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.