РИАМО – 9 янв. Самым богатым человеком за всю историю признали основателя компании Amazon Джеффа Безоса, сообщает во вторник Газета.ru.

«Согласно данным Bloomberg, состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло 105,1 миллиарда долларов. Таким образом, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса», - отмечается в сообщении.

Самую большую часть состояния Безоса составляют акции Amazon. При этом в сезон распродаж в ноябре его состояние увеличилось до 100 миллиардов долларов.