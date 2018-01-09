РИАМО - 9 янв. Около 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов и народных дружинников обеспечили безопасность в 400 храмах Москвы во время празднования Рождества, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В 400 храмах и монастырях столицы 6 и 7 сентября прошли богослужения в ознаменование празднования Рождества Христова, которые посетило около 1 миллиона человек. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в рождественскую ночь было задействовано около 5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также более 3 тысяч народных дружинников», - говорится в сообщении.

В целях предотвращения терактов для досмотра граждан на территории храмов были организованны контрольно-пропускные пункты, оборудованные арочными металлодетекторами.

«Задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка в местах праздничных богослужений и на других площадках празднований новогодних мероприятий в Москве в период с 31 декабря по 8 января выполнены в полном объеме», - подчеркивается в материале.

С 31 декабря по 8 января в Москве прошло более 300 праздничных мероприятий: детские новогодние елки, народные гуляния, концерты, мероприятия в парках и в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», также работали площадки запуска новогодних фейерверков и пиротехнических шоу. Всего праздничные мероприятия в столице посетило около 10,5 миллионов человек.