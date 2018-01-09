РИАМО – 9 янв. В Центральной избирательной комиссии РФ выразили недоумение по поводу реакции Европейского Союза на отказ в регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента, сообщается на сайте ЦИК РФ.

«Вызывает большое недоумение заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей от 26 декабря 2017 года по поводу решения ЦИК РФ об отказе из-за имеющейся судимости в регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года Алексею Навальному, что, по мнению авторов заявления, «ставит под серьезные сомнения наличие политического плюрализма в России и демократичность» предстоящих выборов», — говорится в сообщении.

В материале добавляется, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права.

«В связи с этим закономерен вопрос: чем была вызвана проявленная таким образом привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального? Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении других граждан России, которым так же, как Навальному, было отказано в регистрации из-за судимостей за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления?» — отмечается в сообщении.

С 2012 года, когда был введен указанный запрет, по подобным основаниям не были допущены к выборам разного уровня около 250 кандидатов, и ни у кого не вызывала сомнений правомочность принятых решений, указывается в материале.

«Более того, решение ЦИК России об отказе Алексею Навальному в регистрации не связано с указанным в заявлении судебным разбирательством в ЕСПЧ в 2013 году. Постановление ЦИК России было принято на основании нового обвинительного приговора, вынесенного в 2017 году по итогам заново проведенного на национальном уровне судебного разбирательства», — добавляется в сообщении.

При этом Верховный Суд Российской Федерации 30 декабря 2017 года подтвердил соответствие решения ЦИК России действующему законодательству. 6 января 2018 года ВС подтвердил законность принятого ЦИК России решения и в апелляционной инстанции.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.