РИАМО – 9 янв. Граждане РФ могут получить отказ в получении пенсии по старости, если у них отсутствует минимальный страховой стаж или накопленные пенсионные баллы, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов», — говорится в сообщении со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Так в ПФР прокомментировали информацию о том, что в прошлом году фонд был вынужден в ряде случаев отказать россиянам в назначении страховой пенсии по достижении соответствующего возраста из-за нехватки стажа или пенсионных баллов.

«Если гражданин по достижении пенсионного возраста не имеет необходимого страхового стажа или не накопил достаточного количества пенсионных баллов, то он может претендовать на получение социальной пенсии», — добавляется в сообщении.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут претендовать на ее получение в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

При этом в Пенсионном фонде РФ утверждают, что случаи отказов в утверждении страховой пенсии по возрасту были всегда, однако их число минимально.

Средний размер страховой пенсии по старости в РФ равняется 14075 рублям, размер социальной пенсии составляет 9045 рублей.

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