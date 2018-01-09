РИАМО – 9 янв. Пользователи компьютеров с Windows на базе процессора AMD жалуются на то, что после установки последнего обновления от Microsoft их устройства перестали загружаться, сообщает во вторник Газета.ru.

«Microsoft выпустила новый патч, который был призван защитить пользователей от уязвимостей Meltdown и Spectre. К сожалению, после установки обновления компьютеры с процессорами AMD перестали включаться и реагировать на команды пользователя», — говорится в сообщении.

Microsoft заявила о приостановке распространения патча, чтобы избежать новых случаев выхода из строя системы.