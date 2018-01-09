РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Жители Люберец с 30 декабря по 5 января через портал «Добродел» чаще всего жаловались на нарушения правил парковки, сообщается на портале.

«С 30 декабря по 5 января в городском округе Люберцы через портал «Добродел» было подано 62 сообщения о проблемах. Самыми популярными темами стали: парковка на газонах и зеленых насаждениях – семь жалоб, неисправное освещение улиц - шесть жалоб, нарушение правил уборки – 5, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние подъездов - 5 жалоб», - говорится в сообщении.

При этом пользователи отметили успешное решение по 30 вопросам. Коммунальные службы убрали территорию, починили неисправные фонари, заделали выбоины на дорогах. Также была решена проблема с электронной записью на прием к врачу по двум жалобам.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.