РИАМО - 9 янв. Пробка длиной около 12 километров образовалась на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе вечером во вторник, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«В Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. МКАД, внутренняя сторона, от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Длина пробки — 11,7 километра», - говорится в сообщении.

По информации сервиса, в настоящее время общая загруженность столичных дорог составляет четыре балла из десяти, местами наблюдаются затруднения движения.