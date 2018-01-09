РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Спортсмены мини-футбольного клуба «Спартак» 13 января проведут встречу с «Динамо» на домашней арене во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах 13 января в 17:00 пройдет матч 14 тура Высшей Лиги первенства России по мини-футболу. На своей домашней арене московский «Спартак» встретится с подмосковным «Динамо», - сказал Ружицкий.

По итогам 13 туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, у клуба 31 очко. У соперника «МФК «Динамо» 10 очков, команда находится на 10 строчке.

«Приглашаем всех желающих поддержать «красно-белых». Вход свободный», - заключил Ружицкий.