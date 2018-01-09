РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Движение электричек задерживается на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) во вторник вечером, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Курское направление. Задержаны: поезд 66084/6083 (Подольск - Голицыно) на 19 минут», - говорится в сообщении.

Также на Курском направлении частично отменены поезда 6084/6083 (Подольск - Голицыно) на участке Кунцево - Голицыно, поезд 6506 (Голицыно - Москва) на участке Голицыно - Кунцево.