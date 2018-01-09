РИАМО - 9 янв. В подмосковном Сергиевом Посаде 12 января откроется выставка белорусских художников из Слонима, экспозиция будет работать по 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Двенадцатого января в Сергиевом Посаде в рамках проекта «Арт-Дипломатия» состоится открытие выставки белорусских художников из города-побратима Слоним. На выставке представлены более 30 работ семи слонимских авторов, а также ряд работ сергиево-посадских авторов», — говорится в сообщении.

Участниками выставки станут такие художники, как Микола Бущик, Владимир Макаревич, Александр Стеценко, Тамара Стеценко, Василий Гриневич, Евгений Иванов, Казимир Кулеш.

Выставка продлится с 12 января по 10 марта 2018 года.

«Арт-Дипломатия» продолжается. Новый 2018 год мы начинаем выставкой белорусских художников из города-побратима Слонима. Свои работы привезли семь художников. Выставка обещает быть красочной и интересной», - отметила руководитель проекта Марья Яжук.

Слоним – город-побратим Сергиева Посада с 2005 года, это один из наиболее древних городов Беларуси.

Проект «Арт-Дипломатия» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.