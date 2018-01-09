РИАМО - 9 янв. Подразделения ГКУ «Мособлпожспас» за время новогодних и рождественских праздников отработали свыше 200 происшествий, для ликвидации последствий инцидентов привлекалось более 9 тысяч человек и почти 2,8 тысячи единиц техники, сообщается на сайте ведомства.

Новогодние каникулы для спасательной службы Подмосковья – это самые напряженные дни, когда приходится работать в особом режиме, поскольку рождественские елки с фейерверками, катание на лыжах в лесу и на коньках по тонкому льду, зимняя рыбака и множество развлекательных мероприятий сопровождаются нарушением норм и правил безопасности, что приводит к увеличению рисков для жизни.

«Только за семь дней январских праздников подразделения «Мособлпожспаса» оперативно реагировали на 208 происшествий, в которых пострадали и, к сожалению, погибли люди. С 1 января по 8 января произошло 129 пожаров, 64 дорожно-транспортных происшествия, 15 нештатных ситуаций», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествий и пожаров за неделю привлекалось 9121 человек личного состава и 2794 единицы техники.

Например, 3 января спасателям ПСО-29 поступил вызов в лесной массив в районе Поварова, где на мужчину, собиравшего сушняк в лесу, упало дерево. В результате происшествия мужчина оказался обездвижен, но сумел позвонить по номеру «112». Спасателям потребовалось некоторое время, чтобы вместе с бригадой «Медицины катастроф» найти пострадавшего в лесу, оказать ему первую помощь и транспортировать на носилках до автомобиля «Медицины катастроф».

Кроме того, 8 января через службу «112» на пульт диспетчера ЦППС пожарной части №28 поступил тревожный звонок о возгорании рекламного баннера, расположенного на крыше 16-этажного жилого дома в поселке Совхоз имени Ленина. Прибыв на пожар, огнеборцы оперативно отключили электропитание баннера, подсоединились к пожарному водоисточнику, развернули и протянули рукава на 16 этаж, пламя потушили в считанные минуты. Распространение огня и дыма в подъезд дома удалось предотвратить.

Также 8 января спасатели ПСО-13 Пушкинского территориального управления помогли бригаде скорой помощи в городе Хотьково в Сергиево-Посадском районе, которая самостоятельно не смогла извлечь мужчину из погреба в гараже, куда он упал из-за случившегося инсульта. Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО-13 оперативно извлекли мужчину из погреба и передали его бригаде скорой помощи.