РИАМО - 9 янв. В минувшие новогодние каникулы в травмпунктах Москвы и Подмосковья не зафиксировали наплыва пострадавших от пиротехники, также аномально теплая погода уберегла жителей от обморожений и травм на льду, сообщили РИАМО во вторник представители травматологических отделений поликлиник и больниц столичного региона.

Первая неделя года оказалась в Московском регионе экстремально теплой. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов превышала норму, а в Рождество превышение составило 10,4 градуса. Только 8 января на смену «апрельской» погоде в Москве и области пришло умеренное похолодание. Благодаря теплой погоде в праздничные каникулы в травмпункты региона не обращались пострадавшие от мороза и гололеда.

«В связи с гололедом и переохлаждениями обращений не было. Было одно обращение 7 января с пиротехникой, но их (травм – ред.) очень-очень мало», - сказала представитель травмпункта городской поликлиники №134 в московском районе Ясенево.

По ее словам, наиболее часто в районный травмпункт обращаются люди с переломами лучезапястного сустава и голеностопа.

«Обращения не увеличились – (количество – ред.) как было до Нового года, так и оставалось. Обращений по травмам от петард в новогодние праздники ни одного не было. Обмороженных не было», - сказал, в свою очередь, сотрудник травматологического отделения Люберецкой районной больницы №2.

Представитель травмпункта детской городской поликлиники №132, которая находится в столичном Ново-Переделкине, отметил, что в новогодние каникулы зафиксировали меньше травм по сравнению с непраздничными днями.

«Количество детских травм в новогодние праздники было меньше, чем в обычные январские дни. И все это связано с природным фактором и с тем, что родители находятся дома и вынуждены общаться с детьми. Это действие социальных и климатических факторов», - подчеркнул собеседник агентства.

Сотрудник травмпункта детской городской поликлиники №104 в Таганском районе Москвы сообщила, что число обращений в праздничные новогодние дни не увеличилось.

«Только одна травма от петарды была сегодня. Не было ни одного обращения, связанного с гололедицей и обморожениями, потому что не было морозов. В целом все было абсолютно спокойно», - отметила сотрудник травмпункта.

По ее словам, в основном в новогодние праздники обращались дети со стандартными бытовыми травмами. С переломами в травмпункт поликлиники №104 обратились не более десяти человек.

По информации СМИ, из-за неосторожного обращения с пиротехникой в период с 31 декабря по 3 января в Москве незначительные травмы получили порядка 30 человек, в том числе семь детей.

РИАМО запросило комментарии у департамента здравоохранения города Москвы и министерства здравоохранения Московской области, однако на момент публикации получить ответы не удалось.