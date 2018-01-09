РИАМО - 9 янв. Мытищинская городская прокуратура через суд добилась восстановления нарушенных жилищных прав инвалида, которого администрация муниципального образования необоснованно исключила из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В Мытищинскую городскую прокуратуру обратился местный житель, инвалид 2 группы, с жалобой на нарушение его жилищных прав. Проверка показала, что заявитель, проживающий в коммунальной квартире, ранее состоял в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но затем его оттуда исключили. Администрация посчитала, что указанный гражданин обеспечен жилой площадью свыше установленной нормы, но не учла, что хроническое заболевание, которым страдает мужчина, отнесено к исключающим возможность совместного с ним проживания.

«В целях защиты жилищных прав инвалида Мытищинская городская прокуратура обратилась в суд. Согласившись с доводами прокуратуры, Мытищинский городской суд признал решение органа местного самоуправления незаконным и обязал его восстановить гражданина в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – говорится в сообщении.

Фактическое исполнение судебного решения находится в Мытищинской городской прокуратуре на контроле.