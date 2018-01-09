РИАМО - 9 янв. В 2017 году санитарные вертолеты ГКУ «Московский авиационный центр» (МАЦ) выполнили более 3 тысяч полетов для помощи пострадавшим, было обеспечено 897 заявок Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (НПЦ ЭМП), говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «МАЦ».

«Итоги работы ГКУ «МАЦ» с начала 2017 года составили: полетов – 6001. На тушение пожаров выполнено: полетов – восемь, выполнен 131 слив, сброшено 607 тонн воды. Санитарными вертолетами выполнено: полетов – 3164, оказана помощь на месте ДТП и госпитализировано – 578 человек. В целях воздушной разведки лесопожарной обстановки выполнено 255 полетов, обнаружен один очаг пожара», — говорится в сообщении.

За 2017 год было обеспечено 897 заявок НПЦ ЭМП по оказанию экстренной медицинской помощи. При этом основными категориями пострадавших являлись: травмированные в дорожно-транспортных происшествиях, в других чрезвычайных ситуациях, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее.

«В составе дежурных сил ГКУ «МАЦ» ежедневно в готовности к вылетам по ЧС находятся пять вертолетов: три вертолета ВК 117С–2 в санитарном варианте, два из них на аэродроме «Остафьево», один на вертолетной площадке при ГКБ №15 и два вертолета Ка–32А в противопожарном и спасательном варианте на аэродроме «Остафьево» (один круглосуточно и один в период времени с 08:00 до 20:00)», — уточняется в сообщении.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Москвы, усиление авиационной группировки осуществляется за счет вертолетов, не входящих в состав дежурной смены.

Кроме того, в 2017 году вертолеты Московского авиационного центра принимали участие в ликвидации пожаров на Лубянском проезде, 19, в мае (сброшено 50 тонн воды), на складе на Полярной улице в августе (72 тонны воды) и во время ликвидации возгорания в торговом центре «Синдика» у МКАД в октябре (485 тонн воды).