РИАМО – 9 янв. Российское консульство выясняет, находились ли российские граждане на круизном судне, которое сломалось в Таиланде, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Как стало известно Федеральному агентству новостей, о случившемся в диппредставительстве России, как и в МИД, узнали из СМИ. Консульство направило запрос в полицию, однако пока что никаких данных не получило. За помощью никто из пассажиров не обращался», - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у судна со 114 россиянами на борту во время экскурсии сломался двигатель. Инцидент произошел у берегов Паттайи. Пассажиров эвакуировали, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.