РИАМО - 9 янв. Прокуратура города Электросталь проверила соблюдение миграционного законодательства и за выявленные нарушения оштрафовала на 350 тысяч рублей по продаже одежды и обуви, в котором работали мигранты без патентов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Проверка показала, что в магазине по продаже одежды и обуви, расположенном в городском округе Электросталь, трудились иностранные граждане без разрешений (патентов) на работу в Московской области.

«По постановлениям прокуратуры города орган полиции привлек ответственное должностное лицо – администратора торгового объекта к административной ответственности по части 4 статьи 18.15. КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) в виде штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей», - говорится в сообщении.