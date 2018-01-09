РИАМО – 9 янв. Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов официально оформил отношения с моделью Анастасией Костенко, сообщает во вторник Газета.ru.

«Тарасовы. Пишите, что хотите, нам все равно. Мы счастливы», — написал Тарасов в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию со свадебной церемонии.

Брак с Костенко стал третьим для футболиста. Его первой женой была бывшая гимнастка Оксана Дмитриева, у пары есть дочь Ангелина. В 2011 году спортсмен развелся, чтобы жениться на участнице телепроекта «Дом-2» Ольге Бузовой, пара распалась в 2016 году.