РИАМО - 9 янв. Открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести» в поселке Дорохово подмосковного Рузского городского округа запланировано на 13 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Стела установлена, сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Торжественное открытие хотим приурочить ко дню освобождения поселка (от немецко-фашистских захватчиков - ред.) – 13 января», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Ранее стелу «Населенный пункт воинской доблести» в поселке Дорохово планировали открыть до конца 2017 года.