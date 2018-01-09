РИАМО - 9 янв. Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов представил во вторник нового руководителя УФССП по Московской области Николая Коновалова, говорится в сообщении пресс-службы УФССП РФ по Подмосковью.

На мероприятии присутствовали руководители областных органов власти, представители правоохранительных и надзорных ведомств, общественные деятели, работники УФССП по Московской области.

«Собравшиеся поздравили главного судебного пристава Подмосковья с назначением и пожелали успехов в работе. Также участники в рамках оперативного совещания обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества», - говорится в сообщении.

По словам Аристова, руководитель управления в первую очередь должен быть хорошим организатором, и Коновалов обладает профессиональными качествами, которые необходимы на посту главного судебного пристава Московской области.

Трудовую деятельность в службе судебных приставов Коновалов начал в 2003 году в Главном управлении ФССП России по Краснодарскому краю. С ноября 2011 года по октябрь 2013 года занимал должность замруководителя УФССП России по Тамбовской области. C октября 2013 года по сентябрь 2017 года - руководитель УФССП России по Ставропольскому краю.