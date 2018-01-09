РИАМО - 9 янв. В подмосковном Чехове на Старосимферопольском шоссе насмерть сбили человека, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:34 в Чехове на 59 километре Старосимферопольского шоссе насмерть сбит пешеход вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила поведения на дороге и переходить проезжую часть в специально отведенных для этого местах.

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