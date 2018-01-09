РИАМО - 9 янв. Оппозиция 10 февраля подаст в столичную мэрию заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова, мероприятие запланировано на 25 февраля, сообщил РИАМО во вторник оппозиционер Илья Яшин.

«Заявка будет подана в соответствии с законом, за 15 дней до мероприятия. Соответственно, она будет подана 10 февраля», - сказал Яшин.

Ранее он сообщил, что движение «Солидарность» намеревается провести в Москве марш памяти Бориса Немцова. Предполагается, что мероприятие пройдет 25 февраля, накануне третьей годовщины убийства политика. Шествие планируется провести по маршруту от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.