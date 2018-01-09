РИАМО - 9 янв. Сокращения в ГИБДД на 10 тысяч сотрудников во всех регионах России подтвердили в МВД РФ, меры коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей, сообщает во вторник Газета.ru.

«В МВД России подтвердили информацию о сокращении штата ГИБДД с 1 января 2018 года на 10 тысяч сотрудников», — говорится в сообщении.

Сокращаются должности в полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Указанные мероприятия коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. Изъявившие желание сотрудники будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, «где их опыт будет применен и реализован».

Предельную численность федеральных госслужащих могут сократить в РФ>>