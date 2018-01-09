РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» с 10 по 19 января проведут операцию «Дилер», в рамках которой будут выявлять сбытчиков наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 10 по 19 января на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Дилер». Главная цель мероприятия - выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе установление лиц, занимающихся их сбытом», - говорится в сообщении.

Обо всех фактах, имеющих отношение к борьбе с наркопреступлениями, полиция просит сообщать по телефонам: 8(985)159-28-47 (горячая линия ОКОН), 8(495)554-93-94 (дежурная часть), 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области).