РИАМО - 9 янв. В Московской области с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года произошло в 2,5 раза меньше технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса, чем за аналогичный период 2016-2017 годов, также за этот период в Подмосковье не произошло ни одного нарушения в работе газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Все технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса в период новогодних каникул носили локальный характер – подача электричества восстанавливалась в нормативные сроки, крупных аварий не произошло. При этом перебоев в электроснабжении объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов зафиксировано не было.

«Добиться снижения количества технологических нарушений и успешной работы энергосистемы в новогодние праздники удалось во многом благодаря заблаговременно проделанной масштабной работе по подготовке электросетевого и газораспределительного хозяйства к работе в зимний период. Кроме того, в минувшие праздничные и выходные дни все электроэнергетические и газовые предприятия были переведены в режим повышенной готовности, было организовано постоянное дежурство оперативного персонала и руководящего состава», - сказал Пестов.

Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений во время прохождения осенне-зимнего периода на базе крупнейших энергокомпаний, работающих на территории Подмосковья – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго», сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад.

Также для организации оперативного восстановления электроснабжения потребителей в случае возникновения технологических нарушений подготовлен парк резервных источников энергоснабжения – 1026 дизельных электростанций суммарной мощностью 128 МВА.