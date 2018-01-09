РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Котлы для четырех заводов по термической переработке отходов в энергию и сырье в Московской области будут изготавливать в Подольске на заводе ПАО «ЗиО-Подольск», сообщается на сайте предприятия.

Машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш» изготовит основное оборудование для четырех заводов по термической переработке отходов в энергию и сырье в Московской области. Соответствующий контракт был заключен с дочерней компанией «РТ-Инвест» АГК-1, реализующей проект «Энергия из отходов».

«Котельное оборудование (для четырех заводов по термической переработке отходов – ред.) будет производиться на площадке завода ПАО «ЗиО-Подольск» – одного из крупнейших изготовителей подобной техники в стране. Предприятие уже имеет опыт производства оборудования для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители лицензиара и «РТ-Инвест» неоднократно посещали «ЗиО-Подольск» и подтвердили его готовность к изготовлению соответствующего оборудования», – говорится в сообщении.

Договор предусматривает производство, поставку и установку 12 единиц котельного оборудования, по три на каждый завод, а также четырех турбин и воздушных конденсаторов. Согласно условиям сделки, отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 годах.

«Заключение контракта с «Атомэнергомашем» позволяет нам с уверенностью говорить о том, что ключевое оборудование завода будет произведено на самом высоком уровне и даст возможность стабильной и эффективной работы будущих предприятий. Уже в 2019 году намечены первые поставки, а к 2020 году все элементы длинноциклового оборудования будут смонтированы на подмосковных заводах по термической переработке отходов в энергию», – сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это самая референтная на текущий момент технология в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тысяч тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии.

«Это важный проект, который открывает новую веху в развитии «зеленых» технологий и выводит на новый уровень решение вопросов утилизации отходов. Мы максимально задействуем наши компетенции, чтобы наши партнеры получили современное оборудование на основе последних технологий и самых строгих экологических требований», – добавил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.