РИАМО - 9 янв. Черемушкинский суд Москвы вернул на доработку материалы дела в отношении лишенного водительских прав участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова, которого поймали за рулем в столице с поддельными документами, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Ранее на сайте МВД России сообщалось, что один из участников скандальных гонок на Gelandewagen попал в ДТП и был задержан в Москве сотрудниками ГИБДД при предъявлении документов, выданных на другого человека. ДТП произошло на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. За гонки на Gelandewagen в мае 2016 года мужчину лишили права управления транспортными средствами.

«Девятого января мировой судья судебного участка 50 района Черемушки Москвы вынес определение о возврате материала об административном правонарушении в отношении Маджидова по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами – ред.) в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО Главного управления МВД России по Москве для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания Маджидова, а также материалов видеофиксации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за неполноты представленных материалов суд не может принять дело к производству и вынести по нему законное и обоснованное решение.

«Вопрос о принятии к производству дела об административном правонарушении в отношении Маджидова и принятии по нему процессуального решения может быть решен после устранения выявленных недостатков», - заключил представитель пресс-службы.

Гонки на внедорожнике Mercedes Gelandewagen по Ленинскому проспекту в Москве с участием сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова произошли 22 мая 2016 года. Шамсуаров и его друзья Усков и Маджидов вели прямую трансляцию в Periscope своей гонки со стражами порядка по столичным улицам. Их Geladewagen преследовали шесть экипажей ГИБДД. В определенный момент молодые люди бросили машину и попытались сбежать, но были задержаны полицейскими. Среди задержанных также оказалась скандально известная московская гонщица Мара Багдасарян. Впоследствии все участники гонок были пойманы, лишены прав и приговорены судом к исправительным работам.