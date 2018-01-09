РИАМО – 9 янв. Банк «Возрождение» запускает новый вклад «Добрые традиции» с максимальной ставкой 8,3% годовых и возможностью досрочного расторжения без потери дохода, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Депозит открывается на сумму от 100 тысяч рублей. Общий срок вклада составляет 18 месяцев. Проценты по максимальной ставке 8,3% годовых выплачиваются за первый период размещения - 6 или 12 месяцев в зависимости от пожелания вкладчика», - говорится в сообщении.

При этом по истечении первого периода размещения при досрочном расторжении вклада проценты сохраняются, ставка для второго периода составит 6% годовых. Довложения и частичные снятия не предусмотрены.

«Новый вклад с повышенной ставкой продолжает традиции банка «Возрождение» предлагать своим клиентам самое лучшее – высокую доходность в сочетании с возможностью выбора стратегии размещения денежных средств. Кроме того, депозит призван продлить клиентам новогодний сезон, когда ставки банков по вкладам достигали своего максимального значения», - подчеркивается в материале.

Открыть депозит можно любым удобным для клиента способом – в личном кабинете банкомата или терминала, интернет-банке, а также в офисах банка.

Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте банка www.vbank.ru или по телефону горячей линии: 8-800-755-00-05.