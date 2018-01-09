РИАМО - 9 янв. Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич опубликовала в своем Telegram-канале сертификат, подтверждающий безопасность высокотемпературного факела на полигоне ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Как ранее сообщал Оливер Кайзер - генеральный директор компании «Экоком», проводящей дегазацию полигона «Кучино», на полигоне 29 декабря запущен большой высокотемпературный факел. Он сжигает в пять раз больше газа, чем предыдущий малый. По сообщению Telegram-канала «В Томилино», который ссылается на независимых экспертов, в испускаемом из факела остаточном газе находится 10 веществ, классифицируемых как химоружие.

«Вот независимые эксперты - это кто? Вещества, которые классифицируется как химоружие - это какие? В 10 раз - это сколько? «Испускаемый» вообще оставлю за скобками. Я вот, начитавшись с утра этих детских страшилок, вопросы коллегам все же задала. И ответы немедленно получила. Сразу несколько. Делюсь», - написала Юденич в своем Telegram-канале.

Далее она опубликовала четыре официальных документа. В первую очередь, это сертификат соответствия высокотемпературного факельного устройства для обезвреживания свалочного газа производства австрийской компании ECOCOM Environmental Technologies GmbH требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Сертификат выдан автономной некоммерческой организацией сертификации продукции «АКАДЕММАШ» на основании заключения экспертизы промышленной безопасности 2 июля 2015 года и действует до 1 июля 2020 года.

Кроме того, Юденич опубликовала результаты исследований выбросов из идентичного факела на полигоне ТБО «Тимохово» в Ногинском районе. В частности, это данные экспертизы, проведенной химико-аналитическим центром «Арбитраж» ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева» Росстандарта. Тогда исследовались отобранные в мае 2016 года пробы свалочного газа после сжигания в факеле. Согласно выводам экспертизы, в процессе сжигания газа на полигоне «Тимохово» опасные диоксины не образуются.

Юденич также выложила заключение испытательной лаборатории Восточного отдела ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» от марта 2016 года, подготовленное по результатам исследования свалочного газа на полигоне «Тимохово» после прохождения газа через систему обезвреживания – высокотемпературную факельную установку.

«Результаты анализов до очистки и после очистки доказывают, что очистка (обезвреживание) свалочного газа в высокотемпературной факельной установке обладает высокой эффективностью по всем параметрам. Выбросы после очистки (обезвреживания) отвечают всем нормативам», - отмечается в заключении.

Кроме того, Юденич опубликовала документ с результатами исследований свалочного газа с полигона «Тимохово», выполненных в декабре 2015 года лабораторией физико-химических исследований ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина» Минздрава РФ.

«В результате работы системы очистки свалочного газа установлено, что уменьшилась: суммарная концентрация загрязняющих соединений в 63 раза, количество идентифицированных веществ - в 2,4 раза; содержание углеводородов - в 1100 раз; содержание серосодержащих соединений - в 84 раза. <…> Достигнута 100%-ная очистка от меркаптанов, сульфидов, ди- и трисульфидов; хлорсодержащих соединений; фурановых соединений <…>», - говорится в документе.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Проект рекультивации полигона в ноябре 2017 года прошел общественное обсуждение, а в середине декабря получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Завершение строительной экспертизы проекта запланировано в конце января. Начало технического этапа работ по рекультивации намечено на первый квартал 2018 года.

По оценке экспертов, более 90% свалочного газа, образующегося в теле полигона, будет обезвреживаться, что позволит уже в январе в разы снизить негативное воздействие от полигона на атмосферный воздух.