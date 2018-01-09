РИАМО - 9 янв. Сотрудники столичной полиции в районе Кузьминки задержали 19-летнего жителя столицы за хранение крупной партии гашиша, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством гашишем общей массой около 100 граммов», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку и невыезде.