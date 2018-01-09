РИАМО - 9 янв. Пожар произошел в ангаре в Ильменском проезде в Северном административном округе Москвы, возгорание удалось потушить, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Пожарные ликвидировали загорание на площади около 50 квадратных метров в ангаре на Ильменском проезде, дом 14, применив для его ликвидации пену высокой кратности», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.