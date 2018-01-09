РИАМО (КЛИН) – 9 янв. Подмосковный Клин вместе с другими городами Московской области принимает участие во Всероссийском зимнем фестивале городской среды «Выходи гулять!», с начала декабря в праздничных мероприятиях и квестах приняли участие более восьми тысяч жителей, сообщила Клинскому информагентству глава района Алена Сокольская.

«Местами проведения новогодних фестивальных праздников стали общественные пространства, которые мы благоустроили в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Более 8 тысяч жителей Клинского района поддержали инициативу Минстроя России и приняли участие в уличных гуляньях зимнего фестиваля городской среды», – сказала Сокольская.

Она добавила, что в рамках фестиваля в Клину прошли порядка 10 развлекательных мероприятий. Открыл череду праздников приезд в Клин Деда Мороза из Великого Устюга. Военно-историческая реконструкция прошла на берегу реки Сестры: жители города и гости увидели «прорыв немецких частей из окруженного Клина». Общегородская воскресная зарядка, организованная молодежными и волонтерскими организациями города, собрала в парке семьи с детьми. Также в Клину провели квест «В поисках реки Смородины», «Зарядку с чемпионом», «Молодецкие забавы» и другие праздники. Благодаря теплой погоде состоялись даже турниры по футболу, собравшие немало зрителей.

«Фестиваль поможет сделать обустроенные для отдыха места в Клину центрами притяжения людей и зимой. Завершится он в апреле 2018 года. Ближайшее мероприятие фестиваля состоится 13 января в 13:00 в сквере Афанасьева – праздник «Старый Новый год: история, традиции, забавы». Приглашаем всех клинчан к участию!» – заключила Сокольская.