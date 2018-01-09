РИАМО - 9 янв. Московское УФАС выявило в подмосковных Бронницах нарушение порядка проведения конкурса на организацию питания детей в детском саду, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Линия вкуса» на действия муниципального учреждения «Управление единого заказчика города Бронницы» при проведении открытого конкурса с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания для воспитанников детского сада «Сказка».

«По мнению общества, учреждение в документации конкурса установило порядок оценки заявок участников закупки в нарушение норм закона о контрактной системе. Управление пришло к выводу о неправомерности действий муниципального учреждения «Управление единого заказчика города Бронницы» и признало жалобу ООО «Линия вкуса» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также ведомство выдало муниципальному учреждению «Управление единого заказчика города Бронницы» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.