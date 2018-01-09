РИАМО - 9 янв. Здоровью пятерых госпитализированных после пожара в жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

Пожар произошел в жилом доме в Сергиевом Посаде по улице Бероунская в ночь на вторник. В результате возгорания погибла семья из четырех человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

«Все пятеро госпитализированных, включая хозяина квартиры, где произошел пожар, находятся в районной больнице. Их здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из подъезда были эвакуированы 27 человек. Всех их направили в пункт временного размещения в ближайшей школе. Причину возгорания устанавливает следственная группа.

«Сам жилец квартиры, где произошел пожар, госпитализирован с переломом ребра в районную больницу», - отметил собеседник агентства.