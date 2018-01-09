РИАМО - 9 янв. Три новых жилых дома общей площадью 54707 квадратных метров, рассчитанные на 39, 44 и 45 квартир соответственно, начали строить в селе Ангелово городского округа Красногорск, плановый срок завершения строительства - третий квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объектов выступает – АО «Росинка-Сервис». Генподрядчиком - ООО Компания «ВЕК Строй».

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства трех жилых домов №56, №57 и №62 в селе Ангелово городского округа Красногорск», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Дом №56 - трехэтажный, его площадь – 3772 квадратных метров. Дом рассчитан на 39 квартир, из которых шесть однокомнатных, 12 - двухкомнатных, 20 – трехкомнатных и одна четырехкомнатная.

Дом №57 – также трехэтажный площадью 4325 квадратных метров, рассчитанный на 44 квартиры: 11 однокомнатных, 11 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и две четырехкомнатных.

Дом № 62 – трехэтажное здание площадью 4412 квадратных метров. Дом рассчитан на 45 квартир: 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и одна четырехкомнатная.

На дворовой территории, разместятся детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, площадки для занятия спортом. Благоустройство территории предусматривает размещение малых архитектурных форм.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №2 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор, - отметил Тагиев.