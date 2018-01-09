РИАМО - 9 янв. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту происшествия на борту самолета, прилетевшего из Екатеринбурга в столицу, где произошло искрение и задымление электроприбора видеонаблюдения, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее перед посадкой в «Шереметьеве» самолета Boeing -737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось опять применять огнетушители. Несмотря на внештатную ситуацию, пилоты смогли благополучно приземлить лайнер.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициировала проверку по факту инцидента, произошедшего на борту воздушного судна рейса ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Екатеринбург – Москва», — говорится в сообщении.

Установлено, что на борту воздушного судна произошло искрение и задымление электроприбора видеонаблюдения.

Сейчас для установления причин инцидента проводится сбор необходимой информации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.