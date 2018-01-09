РИАМО - 9 янв. В 2017 году в Подмосковье для сохранения культурного наследия и развития системы художественного образования реализовано почти 400 творческих мероприятий различного уровня, по сравнению с 2013 годом это количество возросло в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и других творческих проектах для учащихся детских школ искусств и студентов творческих колледжей приняли участие около 150 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в 2016-м. Около 2 тысяч человек стали лауреатами и победителями международных, всероссийских и областных конкурсов», - сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

По словам министра, в 2018 году запланировано почти 500 творческих мероприятий, среди которых 85 конкурсов, фестивалей, выставок, организуемых министерством культуры региона, которые охватывают все сферы профессионального искусства.

Напомним, что в настоящее время в Московской области работают 212 образовательных учреждений сферы культуры, в том числе четыре профессиональных и 208 учреждений в сфере дополнительного образования. В них обучаются свыше 93 тысяч человек.

С 1 января 2018 года будет выплачиваться ежемесячная стипендия губернатора Подмосковья уже 150 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Из областного бюджета на эти цели выделено 9 миллионов рублей. В 2017 году обладателями этой высокой награды стали 100 ребят – победителей региональных и Всероссийских фестивалей и конкурсов из 25 муниципальных образований.