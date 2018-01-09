РИАМО – 9 янв. Национальный фонд развития здравоохранения планирует в 2018 году запустить чат-бот по донорству крови и ее компонентов и здоровому образу жизни, чат-бот будет круглосуточно отвечать на вопросы пользователей о том, как стать безвозмездным донором крови, как правильно подготовиться к донации, в чем польза регулярного донорства, какие привычки помогают вести здоровый образ жизни, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Чат-бот о донорстве крови и здоровом образе жизни будет разработан для Telegram и Facebook Messenger», - говорится в сообщении.

Как уточнила директор Национального фонда развития здравоохранения, замруководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк, виртуальный помощник подскажет, как организовать донорскую акцию, покажет видеоролики о донорском движении, сообщит новости о ходе межрегионального донорского марафона «Достучаться до сердец», премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» и других важных мероприятиях в сфере безвозмездного донорства крови.

Пока «донорский» чат-бот не имеет имени: как назвать чат-бот о донорстве крови и здоровом образе жизни, решат активные участники донорского движения.

«Предложения о том, как назвать чат-бот, можно прислать личным сообщением в любую из социальных сетей Национального фонда развития здравоохранения или на адрес электронной почты info@nfrz.ru до 31 января 2018 года. Также через социальные сети и электронную почту принимаются предложения о функционале и наполнении базы знаний будущего чат-бота», - подчеркивается в материале.

Авторы лучших предложений о названии и «умениях» чат-бота получат сувениры от Национального фонда развития здравоохранения.