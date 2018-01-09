РИАМО - 9 янв. Орхидеи-ландыши расцвели на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Речь идет о редких гибридных цимбидиумах, или орхидеях-лодочках молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. Гости массово фотографируют это растение и делятся в социальных сетях с соответствующими подписями», - говорится в сообщении.

Семейные тропические экскурсии по фестивалю пройдут 13 и 14 января в 11:30.

Первые настоящие ландыши в 2018 году гости смогут увидеть с конца февраля до середины марта во время одного из самых посещаемых событий в саду — ежегодной выставки тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, подснежников и других типично весенних растений «Репетиция весны».